Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Autos in Heisingen zerkratzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45259-E.-Heisingen: Anfang April sind in Essen-Heisingen zahlreiche PKW durch Unbekannte mutwillig zerkratzt worden. Im Rahmen eines Einsatzes konnte am 9. April eine 53-jährige Tatverdächtige durch die Polizei auf frischer Tat angetroffen werden. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen und Geschädigten.

Vom 2. bis 9. April wurden der Polizei mehrere Dutzende, offensichtlich absichtlich beschädigte PKW im Bereich Fährenkotten/Stemmering/Lelei gemeldet. Vergangenen Donnerstag (9. April) meldet sich dann gegen 8 Uhr ein 33-jähriger Zeuge bei der Polizei, der eine Frau beobachtete, die mehrere Autos im Beckumsfeld im Vorbeigehen zerkratzte. Der Zeuge verfolgte die Frau und rief umgehend die Polizei. Den Beamten gelang es daraufhin, die Frau an der Ecke zur Bonscheidter Straße anzutreffen. Die Kollegen brachten die 53-jährige Essenerin mit deutscher Staatsangehörigkeit zur Polizeiwache.

Die Kriminalpolizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und prüft die Zusammenhänge der Taten. Dafür suchen die Ermittler jetzt nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem oben genannten Bereich gemacht haben oder Angaben zu den weiteren Sachbeschädigungen machen können. Darüber hinaus werden weitere Geschädigte, deren PKW in Heisingen durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt wurde, gebeten, sich an die Polizei Essen zu wenden. Sowohl mögliche Zeugen als auch potentielle Geschädigte melden sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

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