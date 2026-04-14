Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei maskierte Personen versuchen Sonnenstudio auszurauben - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.- Borbeck-Mitte: Gestern Abend (13. April) versuchten zwei Unbekannte ein Sonnenstudio an der Heinrich-Brauns-Straße auszurauben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz vor Schließung (gegen 21:50 Uhr) betraten zwei maskierte Personen das Sonnenstudio. Einer der Täter zielte dabei mit einer Schusswaffe in Richtung Tresen. Die 19-jährige Mitarbeiterin schrie laut, so dass die beiden Unbekannten ohne Beute das Studio wieder verließen.

Der erste Täter war schlank, sowohl seine Hose, Jacke (mit weißem Reißverschluss), Schuhe und die Ski-Maske waren schwarz.

Der zweite Täter war ebenfalls schlank. Er trug eine graue Adidas-Jogginghose (mit seitlichen, türkisen Streifen in Höhe des Oberschenkels), einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Lederhandschuhe, eine schwarze Ski-Maske und eine hellbraune Kappe (evtl. Gucci).

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zu den Tatverdächtigen haben. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./SyC

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