Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger bei Busunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45356 E.-Bergeborbeck: Heute Morgen (15. April) kollidierten ein Linienbus und ein Fußgänger auf der Bottroper Straße. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:45 Uhr fuhr ein Bus der Ruhrbahn im Rahmen einer Betriebsfahrt auf der Bottroper Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung zum Sulterkamp kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang nicht ansprechbare Mann führte keine Ausweispapiere mit sich, sodass seine Identität zurzeit noch ungeklärt ist.

Der Busfahrer wurde Vorort durch Rettungskräfte in Augenschein genommen und von einem Notfallseelsorger betreut.

Das Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei Essen war vor Ort und sicherte die Unfallspuren. Dafür war die Bottroper Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis 7 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sollten sie sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

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