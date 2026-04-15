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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte rauben Geldbörse eines 44-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45307 E.-Kray:

Am Dienstagnachmittag (14. April) raubten zwei bislang Unbekannte einem 44-jährigen Essener in einer Unterführung im Bereich der Munscheidstraße die Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr hielt sich der 44-Jährige in der Unterführung auf, die von der Ottostraße unter der A40 hindurch zur Munscheidstraße führt. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen. Einer der beiden bedrohte ihn mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Essener kam der Forderung nach und übergab seine Geldbörse, in der sich Bargeld, Ausweisdokumente und Debitkarten befanden.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen fußläufig in Richtung Munscheidstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter mit der Stichwaffe wird als etwa 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine rote Jacke, eine blaue Jeans sowie eine Kappe.

Sein Komplize soll etwa 1,90 Meter groß, ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er trug einen dunkelblauen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Beide Männer werden als südländisch aussehend beschrieben. Der größere Tatverdächtige hatte an den Seiten rasierte und nach vorne gegelte Haare.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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