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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Ampel mit drei Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 6:40 Uhr kam es in der Straße Am Leitzelbach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten der Fahrer eines Ford Transit sowie die dahinter befindliche Fahrerin eines VW an einer roten Ampel stoppen. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Peugeot erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den davorstehenden Transit geschoben.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Peugeot war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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