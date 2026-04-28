POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fast 15.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:00 Uhr, wurden aufmerksame Anwohner im Mannheimer Stadtteil Waldhof auf ein Feuer aufmerksam, das an einem in der Wachtstraße geparkten Opel ausgebrochen war. Der Brand hatte im Bereich eines Vorderreifens des Autos seinen Ursprung. Durch den Brand rollte der Opel nach vorne und schob einen Daihatsu auf ...

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