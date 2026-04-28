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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fast 15.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Kreisverkehr am Hohe-Buch-Ring entstand am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin wollte den Kreisverkehr in Richtung Kirrlacher Straße verlassen, als dort ein Fußgänger die Fahrbahn überquerte. Die 32-Jährige stoppte schließlich das Auto, was eine nachfolgende 58-jährige Opel-Fahrerin zu spät erkannte und dem Mercedes hinten auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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