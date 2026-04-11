Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall auf der BAB 9

Bild-Infos

Download

Dittersdorf (ots)

Am Samstag gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 9 Richtung München, kurz nach der Anschlussstelle Dittersdorf ein Verkehrsunfall. Dabei kam das Fahrzeug, ein Lkw Daimler aus Bayern nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr im angrenzenden Grünbereich noch ca. 100m weiter und kippte anschließend auf die linke Fahrzeugseite. Der 43-j. lettische Fahrer wurde mit einer Kopfplatzwunde und Prellungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug, das mit Bekleidungssäcken beladen war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 68000 Euro. Die Richtungsfahrbahn München war kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr und Autobahnmeisterei kam zum Einsatz. Zwischenzeitlich hatte sich ein Stau von ca. 4 km gebildet. Zur Unfallursache wird weiter ermittelt. Die digitalen Daten des Lkw wurden gesichert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell