API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis. 3. Ergänzungsmeldung

Triptis (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Zur Unfallstelle sind aktuell Spezialkräne unterwegs, welche die Ladung des Schwerlasttransportes zunächst umladen und in der weiteren Folge den Abstransport des Schwerlasttransportes selbst umsetzen. Auf den Umleitungsstrecken kommt es zu den erwarteten Verkehrsbehinderungen. Bei dem ...

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