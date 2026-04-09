API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis. 3. Ergänzungsmeldung
Schleifreisen (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.
Um 21:00 Uhr konnten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach dem Verkehrsunfall beendet werden. Die Richtungsfahrbahn Berlin der Bundesautobahn 9 ist wieder frei befahrbahr. Ebenso wurden die Sperrmaßnamen an der Anschlussstelle Dittersdorf beendet.
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