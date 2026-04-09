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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis. 3. Ergänzungsmeldung

Schleifreisen (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Um 21:00 Uhr konnten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach dem Verkehrsunfall beendet werden. Die Richtungsfahrbahn Berlin der Bundesautobahn 9 ist wieder frei befahrbahr. Ebenso wurden die Sperrmaßnamen an der Anschlussstelle Dittersdorf beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
K.B.
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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