API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis 1. Ergänzugsmeldung

A4 Höhe Eisenach (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Sättelstädt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der 37-jährige Fahrer eines KIAs gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Aufgrund dessen übersah er einen vor sich fahrenden Seat. Er fuhr in der weiteren Folge auf das ...

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