API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis 1. Ergänzugsmeldung
Triptis (ots)
Der Grundsachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.
Als Ereigniszeit muss richtigerweiese der frühe Donnerstagmorgen sein. Zudem wurde der Fahrer des Absicherungsfahrzeug nur leicht und nicht schwer verletzt.
Es wird nachberichet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx
Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell