Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW-Fahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger BMW-Fahrer die Ernst-Barlach-Allee in Fahrtrichtung Gustav-Seitz-Straße. An der Gustav-Seitz-Straße beabsichtigte er, nach rechts in Fahrtrichtung Gerd-Dehof-Platz abzubiegen und missachtete dabei das für ihn geltende Rotlicht am Straßenbahnübergang. Zu diesem Zeitpunkt war eine Straßenbahn der Linie 6A in Richtung Haltestelle Gerd-Dehof-Platz unterwegs, woraufhin es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell