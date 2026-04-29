Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Herzogenried wurde ein 63-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Ein 25-jähriger Mann war gegen 15.50 Uhr mit seinem Ford auf der Straße Zum Herrenried in Richtung Hafenbahnstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Zufahrt zu einer Tankstelle an der dortigen Einmündung missachtete er den Vorrang des 63-Jährigen, der auf seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Herzogenriedstraße befuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

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