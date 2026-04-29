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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer stürzt über Absperrung

Heidelberg (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer stürzte am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Karl-Metz-Straße über eine Absperrkette und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 44-Jährige übersah die Kette während der Fahrt, kollidierte mit dieser und fiel in der Folge auf den Asphalt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch ausgehend von dem 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von fast 2,2 Promille. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An der Absperrkette sowie dem Poller, an welche die Kette befestigt war, entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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