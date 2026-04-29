Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung in der OEG - Zeugenaufruf

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Dienstagabend, gegen 22:50 Uhr, kam es in der Straßenbahn der Linie OEG 5 zu einer exhibitionistischen Handlung. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich ein bislang unbekannter Mann im Fahrgastraum der Bahn, als diese sich zwischen den Haltestellen Abendakademie (Mannheim) und Stahlbad (Weinheim) befand. Der Unbekannte entblößte sein Glied und manipulierte in der Folge an diesem.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann beschrieben, der blond-rötliche Haare sowie einen blond-rötlichen Vollbart trug. Zur Tatzeit war er mit einer grau-schwarzen Mütze und einem grau-schwarzen Pullover bekleidet und trug eine Brille mit schwarzer Fassung.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können oder die beschriebene Person erkennen, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 06221 174-4444 zu melden.

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