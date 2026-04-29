POL-MA: Mannheim-Käfertal: Pkw in Vollbrand - PM Nr.1
Mannheim-Käfertal (ots)
Seit 17.30 Uhr befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines brennenden Pkw im Bereich der Oskar-von-Miller-Straße in Mannheim im Einsatz. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
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