Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bilanz des Polizeipräsidiums Mannheim zum Aktionstag "sicher.mobil.leben"

Mannheim (ots)

Am 28. April 2026 beteiligte sich die Polizei Baden-Württemberg am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben". In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Zweirädern aller Art, um die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer im Straßenverkehr zu erhöhen.

Zweiradfahrende sind im Falle eines Unfalls besonders häufig von Verletzungen betroffen. Zuletzt stiegen die Unfallzahlen mit Zweiradbeteiligung im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim.

Bei den Maßnahmen stand einerseits die Überwachung der verantwortungsvollen Nutzung der Zweiräder im Mittelpunkt: Häufige Fehler mit dem Fahrrad und dem eScooter waren hierbei die Nichtbeachtung von Rotlicht an Ampeln oder das Befahren von Gehwegen auch entgegen der Fahrtrichtung. Bei der Benutzung von Motorrädern wurde ein Augenmerk auf die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen gelegt.

Bei den durchgeführten Kontrollen war eine hohe Beanstandungsquote von ca. 50 % zu vereichnen.

Besonders hoch war die Zahl der Rotlichtverstöße durch Fahrradfahrende mit mehr als 100 Verstößen.

Andererseits überwachte das Polizeipräsidium Mannheim auch die Einhaltung der Regelungen zum Schutz der Zweiradfahrenden: In besonders engen Straßen haben Kommunen hierzu Überholverbote erlassen, zudem gilt beim Überholen von einspurigen Fahrzeugen innerorts ein Seitenabstand von mindestens 1,5 Metern. Die Einahltung dieses Abstands war ebenso Gegenstand der gestrigen Kontrollen. Auch das unberechtigte Parken auf Radwegen wurde von den Polizeikräften geahndet.

Im Rahmen der präsidiumsweit durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt 1260 Fahrzeuge, darunter 743 Fahrräder, 229 sogenannte E-Scooter, 97 Krafträder und 191 andere Fahrzeuge wie Autos und Lastwagen, kontrolliert und hierbei 596 Verstöße festgestellt.

Das gemeinsame Ziel aller Verkehrsteilnehmenden sollte daher weiter sein mit gegenseitiger Rücksichtnahme und dem eigenem verkehrsgerechten Verhalten Unfällen vorzubeugen.

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