Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.04.2026

Goslar (ots)

Gemeinsame Kontrollen von Stadt Landkreis und Polizei Goslar.

Bundesweit ist eine steigende Nutzung der sogenannten Mikromobilität zu verzeichnen, wodurch sich für die Verkehrssicherheitsarbeit ein weiteres Handlungsfeld ergibt.

Mit besonderem Blick auf Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes sowie E-Scooter führten Polizei, Stadt und Landkreis Goslar am Dienstagnachmittag in der Goslarer Innenstadt gemeinsame Verkehrssicherheitskontrollen durch. Ferner wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetztes geachtet.

In der Zeit von 13 bis 14 Uhr lag das Hauptaugenmerk auf den Bereichen um die Schulen in der Baßgeige. Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum zwischen 13 und 18 Uhr an verschiedenen Orten vier Mofa, 10 PKW, 24 Fahrräder sowie 84 E-Scooter kontrolliert und dabei insgesamt 61 Verstöße registriert, darunter alleine 57 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Unter den kontrollierten Verkehrsteilnehmenden waren Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen.

Die Palette der Verfehlungen war breit, unter anderem registrierten die Einsatzkräfte Fahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone, zu zweit auf E-Scooter oder Fahrrad oder Befahren der Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Drei E-Scooter waren nicht versichert, hier wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Bei einem kontrollierten Pkw stand die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen führten die eingesetzten Kräfte erzieherische Gespräche. Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde am Bahnhof mit Tabakwaren und Liquids für E-Zigaretten angetroffen. Diese wurden einbehalten und können beim Jugendamt vom Erziehungsberechtigen abgeholt werden.

Die Kontrollen stießen in der Bevölkerung auf durchweg positive Resonanz.

+++

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Grauhöfer Landwehr.

Ein 80-jähriger Mann aus Goslar beabsichtigte gegen 16.50 Uhr mit seinem VW Golf von der Grauhöfer Landwehr nach links auf die Stapelner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den ihm entgegenkommenden Ford Focus eines 47-jährigen Liebenburgers, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die beteiligten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden in das Klinikum Goslar verlegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell