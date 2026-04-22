Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg vom 22.04.2026

Goslar (ots)

Wildschwein in Fußgängerzone - Einsatz von Polizei, Stadtjäger und Feuerwehr

Bad Harzburg, 21. April - Am Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein Wildschwein hatte sich außerhalb seines natürlichen Lebensraums verirrt und war aus bislang ungeklärter Ursache in die Innenstadt gelangt.

Im Bereich der Fußgängerzone verfing sich das Tier mit dem Kopf in einem Metallzaun und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Aufgrund der Gesamtumstände und zur Vermeidung weiteren Leids wurde ein Stadtjäger hinzugezogen. Dieser musste das eingeklemmte Wildschwein fachgerecht erlösen.

Im Anschluss übernahm die Feuerwehr Bad Harzburg die Bergung des Tieres. Während des Einsatzes kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bereich der Fußgängerzone.

Die genauen Umstände, wie das Wildschwein unbemerkt in die Innenstadt gelangte ist nicht bekannt.

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