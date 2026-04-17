Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Großübung der Bundeswehr

Präsidialbereich (ots)

Die Bundeswehr führt vom 20. bis 30. April 2026 die Großübung ORANGE ROAD im Raum Bruchsal, Speyer, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Kehl durch. Dabei trainieren rund 850 Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit polizeilichen und nicht-polizeilichen Sicherheitsorganisationen sowie ehrenamtlichen Kräften verschiedene Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung.

Inhaltlich umfasst die Übung unter anderem militärischen Verkehrsdienst, Gewässerübergänge, das Sichern und Erkunden von Räumen, Aspekte des Kriegsgefangenenwesens nach humanitärem Völkerrecht sowie Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur.

In unserem Präsidialbereich ist in diesem Zeitraum mit verstärktem Militärverkehr und einer deutlich sichtbaren Präsenz von Truppenbewegungen zu rechnen. Auch können Bundeswehrfahrzeuge im Verbund auf den Straßen unterwegs sein. Kolonnen gelten als "ein Fahrzeug" und dürfen daher zusammenbleiben- an Ampeln, Kreisverkehr und Kreuzungen. Ein Unterbrechen der Kolonne durch Einscheren ist nicht erlaubt! Überholen ist i.d.R. nur auf mehrspurigen Straßen oder Autobahnen möglich.

Wir bitten allgemein von der übenden Truppe Abstand zu halten.

Für Rückfragen der Bevölkerung hat die Bundeswehr ein rund um die Uhr besetztes Bürgertelefon: Tel. +49 (0) 7251 938 6003 eingerichtet.

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