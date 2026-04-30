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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Dachstuhlbrand, Löscharbeiten beendet - Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6265653, kam es am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Landeburger Straße in Heidelberg-Neuenheim zu einem Dachstuhlbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und Angaben der Feuerwehr Heidelberg, griffen die Flammen auf den kompletten Dachstuhl über und beschädigten diesen stark. Auch die darunter liegenden Wohnungen wurden durch den Brand bzw. die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Es wurden zwei Anwohner leicht verletzt, welche im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach Angaben der Feuerwehr auf ca. 400.000,00EUR. Da die Wohnungen des Anwesens nicht mehr bewohnbar waren, wurde die Anwohner anderweitig untergebracht. Die Löscharbeiten waren gegen 01:00 Uhr beendet. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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