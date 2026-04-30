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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt aus Grundstückseinfahrt und kollidiert mit Motorrad

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung "Drehscheibe". Zur gleichen Zeit fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Ford aus seiner Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn und übersah dabei den Motorradfahrer. Der 33-Jährige versuchte noch, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch misslang. Durch den Aufprall zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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