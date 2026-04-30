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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und verunfallt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr kam es in Leimen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr die Schwetzinger Straße in Fahrtrichtung Zementwerk, als er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung das Auto nach rechts steuerte.

In der Folge überfuhr das Fahrzeug einen angrenzenden Radweg und kollidierte mit einem Zaun, an dem es schließlich zum Stillstand kam. Zeugen des Vorfalls reagierten umgehend, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Der Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob möglicherweise gesundheitliche Probleme ursächlich für den Unfall waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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