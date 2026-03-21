Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Kaiserslautern bei Verkehrskontrollen zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Am Freitag gegen 20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Pfaffplatz eine E-Scooter-Fahrerin. Bei der 27-Jährigen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Nacht zum Samstag, kurz nach 1 Uhr, stoppte eine Polizeistreife in der Eisenbahnstraße ein 20-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass für Fahranfänger unter 21 Jahren sowie in der Probezeit eine 0,0-Promillegrenze gilt. Alkohol und Drogen am Steuer stellen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar.

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