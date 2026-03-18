Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Fahrzeug eingebrochen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Der Inhalt eines Pkw lockte am späten Dienstagabend Diebe an. Wie der Besitzer des Wagens der Polizei mitteilte, stand sein Gefährt gegen 22:15 Uhr am Straßenrand der Pirmasenser Straße. Als der 40-Jährige wenige Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam und weiterfahren wollte, bemerkte er, dass seine Brille fehlte. Der Mann geht davon aus, dass sich Unbekannte Zutritt zu dem Innenraum seines Autos verschafft und die Sehhilfe gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

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