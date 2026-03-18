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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unehrliche Finder

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen an dem Inhalt aufgefundener Geldbörsen bereichert. Schlimmer noch: Sie haben zudem mit den Bankkarten der Eigentümer Schindluder getrieben.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag beklagte ein 27-Jähriger den Verlust seines Geldbeutels in einer Diskothek in der Zollamtstraße. Zuletzt gesehen hatte er sein Portemonnaie gegen 1:30 Uhr. Als er gegen 4:30 Uhr bemerkte, dass sein Eigentum weg war, war es leider schon zu spät. Der unehrliche Finder hatte bereits mit der Geldkarte Waren im Wert von über 40 Euro an einem Zigarettenautomaten erworben.

Ähnlich erging es einem 30-Jährigen am Montagvormittag in der Eisenbahnstraße. Der Mann vergaß seine Börse in einer Druckerei. In der Brieftasche befanden sich neben verschiedenen Bankkarten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Auch hier waren die Unbekannten nicht untätig. Die Täter setzten die EC-Karte ein, wodurch es bis Dienstagabend zu mehreren unberechtigten Abbuchungen kam.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung und des Computerbetrugs aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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