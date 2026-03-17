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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter bedroht Tankstellenmitarbeiterin

Kaiserslautern (ots)

Eine 46-Jährige ist am Montagabend von einem jungen Mann erpresst worden. Der Unbekannte betrat eine Tankstelle in der Merkurstraße und ahmte mit seiner Hand eine Waffe nach. Er erklärte gegenüber der Angestellten, dass es sich um einen Überfall handele. Die Mitarbeiterin hielt es zunächst für einen Scherz. Als der Mann ihr jedoch Gewalt androhte, gab sie ihm ein Päckchen Tabak, auf das er es offenbar abgesehen hatte. Mit einer Beute im Wert von wenigen Euro verließ der Unbekannte die Tankstelle. Der Verdächtige soll nach Zeugenaussagen etwa 20 Jahre alt sein und kurze, schwarze Haare haben. Während der Tat trug er eine Jeans und eine dunkle, dünne Jacke. Er sprach mit pfälzischem Dialekt. Von der Tankstelle aus sei er in Richtung Innenstadt geflohen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Wer den Unbekannten gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0631 369-13312 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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