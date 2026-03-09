Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Täterschaft hebelt Terrassentür auf und entwendet Schmuck aus Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 22:25 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in einem Einfamilienhaus im Eichenweg in Rauenberg.

Nach bisherigen Ermittlungen hebelte die Täterschaft die Terrassentür des Anwesens auf und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Im Inneren durchsuchte sie mehrere Zimmer sowie Schränke gezielt nach Wertgegenständen und entwendete Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Eichenweg oder dessen unmittelbarer Umgebung wahrgenommen haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Präventionstipps - So schützen Sie Ihr Zuhause: Die Polizei empfiehlt folgende Maßnahmen, um Einbrüchen vorzubeugen:

- Türen und Fenster sichern: Verwenden Sie einbruchhemmende Schlösser, Riegel und Sicherheitsbeschläge. Auch Terrassentüren sollten mit zusätzlichen Sicherungen ausgestattet sein. - Nie ungesichert verlassen: Ziehen Sie Türen stets ins Schloss und verschließen Sie alle Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit. - Einbruchmeldeanlagen: Moderne Alarmanlagen schrecken Einbrechende ab und alarmieren im Ernstfall umgehend die Polizei. - Nachbarschaftshilfe: Aufmerksame Nachbarinnen und Nachbarn sind ein sehr guter Schutz. Informieren Sie sich gegenseitig bei verdächtigen Beobachtungen. - Wertgegenstände sichern: Bewahren Sie Schmuck und andere Wertsachen in einem gesicherten Tresor auf und fertigen Sie Fotos zur Dokumentation an.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

