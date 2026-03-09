PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer missachtet Rotlicht und kollidiert mit Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 11:15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Straße "An der Friedensbrücke" unterwegs und querte im Weiteren den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Bammentaler Straße. Dabei missachtete der 51-Jährige das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge mit dem Auto der Marke Mini Cooper eines 69-Jährigen, der die Bammentaler Straße befuhr und die Kreuzung in Fahrtrichtung Bahnhofstraße bei Grün querte. Bei dem Zusammenstoß fiel der 51-Jährige über die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe des Autos und stürzte zu Boden. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

