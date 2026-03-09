Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung im Schulgebäude - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft Gebäudeteile einer Schule im Mannheimer Stadtteil Lindenhof.

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt verschaffte sich die Täterschaft auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Feldbergstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden im Toilettenbereich des dritten Stockwerkes die Wasserhähne der dortigen Waschbecken aufgedreht und die Abflüsse mit Papierhandtüchern verstopft. Dadurch wurde der gesamte Bereich der Toiletten unter Wasser gesetzt, welches im weiteren Verlauf bis in den Flur austrat und auch diesen zum Großteil unter Wasser setzte. Außerdem wurden einige Türschlösser mit Klebstoff versehen, sodass ein Betreten der betreffenden Räumlichkeiten zunächst nicht möglich war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 65.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

