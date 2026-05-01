POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Zweifamilienhaus - PM 1
Wilhelmsfeld (ots)
Derzeit befinden sich die Polizei und Rettungskräfte bei einem Gebäudebrand in der Jose-Rizal-Straße im Einsatz. Erkenntnisse über die Brandursache oder Verletzte liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
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