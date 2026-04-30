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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Pfingstberg: Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Verkehrsunfall in der Wachenburgstraße im Stadtteil Pfingstberg im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang und die Anzahl von Verletzten kann noch keine Aussage getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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