POL-MA: Mannheim/Pfingstberg: Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - PM 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einem Verkehrsunfall in der Wachenburgstraße im Stadtteil Pfingstberg im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang und die Anzahl von Verletzten kann noch keine Aussage getroffen werden.
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