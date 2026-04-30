POL-MA: Mannheim/Pfingstberg: Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - PM 1

Mannheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, dem 26. April, und Mittwoch, dem 29. April, zerkratzten Unbekannte im Stadtteil Neckarau den Lack mehrerer Fahrzeuge. Ein Geschädigter zeigte am Mittwochmorgen an, dass Unbekannte den Lack an seinem Fahrzeug zerkratzt hatten. Er hatte das Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr unbeschädigt vor einem Anwesen in der ...

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