POL-MA: Kronau/BAB 5: Bei Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge beschädigt - PM 1
Kronau (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungsdienst auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf, bei einem Verkehrsunfall, bei welchem mehrere Fahrzeuge beteilgt waren, im Einsatz. Aktuell sind Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Heidelberg voll gesperrt. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Kronau wurde eingerichtet. Über den Unfallhergang und Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor.
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