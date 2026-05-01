Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/BAB 5: Bei Verkehrsunfall mehrere Fahrzeuge beschädigt; zwei Personen verletzt - PM 2

Kronau (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am frühen Freitagmorgen ein größerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 41-jähriger Mann fuhr gegen 02:35 Uhr mit seinem Toyota auf der BAB 5 in nördlicher Richtung auf dem mittleren Fahrstreifen. Zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf fuhr er aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden VW eines 36-Jährigen auf. Durch die Kollision löste sich das unter dem VW befestigte Ersatzrad und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Toyota kollidierte anschließend mit dem Auflieger eines Lkw und kam schließlich an der Schutzplanke des Seitenstreifens zum Stillstand. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi konnte dem auf der mittleren Spur liegenden Ersatzrad nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr dagegen.

Der 41-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholbeeinflussung; ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der 32-jährige Beifahrer des VW wurde leicht verletzt.

Der Gesamtschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 53.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kronau abgeleitet. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen wurden nicht bekannt. Ab etwa 05:00 Uhr konnten sukzessive die übrigen Fahrbahnen freigegeben werden.

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