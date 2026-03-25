Polizei Münster

POL-MS: COPpuccino der Polizei Münster: Austausch, Prävention und starke Netzwerke vor Ort - Joey Kelly besucht Veranstaltung

Münster (ots)

Kaffee, Bewegung und viele Begegnungen auf Augenhöhe: Beim COPpuccino der Polizei Münster ist am Dienstag der direkte Austausch mit den Menschen im Stadtteil Coerde in den Mittelpunkt gerückt.

Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern data:unplugged, dem HOT Coerde, Strong Partners und dem SC Preußen Münster wurde das Format von 15 bis 18 Uhr zu einem offenen Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere Familien sowie Kinder und Jugendliche aus dem Quartier nutzten die Gelegenheit, mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei sowie der Kinder- und Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen und sich gleichzeitig sportlich auszuprobieren.

Ziel der Veranstaltung war es, niedrigschwellige Präventionsarbeit erlebbar zu machen, Vertrauen zu stärken und bestehende Netzwerke im Sozialraum weiter zu festigen.

Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch und viele konstruktive Gespräche über Themen wie Sicherheit im Quartier, Zusammenhalt sowie die Stärkung demokratischer Werte im Alltag. Die Veranstaltung machte konkrete Projekte und Kooperationen mit den Netzwerkpartnern vor Ort sichtbar.

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Joey Kelly, der das Format im Rahmen von data: unplugged begleitete und sich aktiv unter die Teilnehmenden mischte.

Für viel Bewegung und Begeisterung sorgte das Team von Strong Partners, das gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ein sportliches Programm an der Calisthenics-Anlage gestaltete. Dabei konnten sich die jungen Teilnehmenden ausprobieren und gemeinsam trainieren.

Auch der SC Preußen Münster war mit seinem Kids-Club-Team vertreten. Das Maskottchen Fiffi sorgte für zahlreiche Begegnungen mit den jungen Besucherinnen und Besuchern, stand für Fotos bereit und unterstützte die sportlichen und spielerischen Angebote vor Ort.

Die Polizei Münster schenkte innerhalb der drei Stunden 252 Kaffee, Cappuccino und Tee aus. Der COPpuccino hat erneut gezeigt, wie wichtig der direkte Kontakt im Quartier ist: Durch persönliche Begegnungen konnten Vertrauen gestärkt und neue Impulse für die gemeinsame Präventionsarbeit gesetzt werden.

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