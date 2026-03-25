Polizei Münster

POL-MS: Castortransport von Jülich nach Ahaus durchgeführt - Polizei zieht positive Bilanz

Münster / Jülich / Ahaus (ots)

Am späten Dienstagabend (24.03., 22 Uhr) ist der erste Castortransport ohne besondere Zwischenfälle von Jülich nach Ahaus verlaufen. Die Polizei begleitete den Transport mit umfangreichen Einsatzmaßnahmen.

Bei der Polizei Münster wurden im Vorfeld fünf Versammlungen angezeigt. An der Demonstration in Jülich nahmen 27 Personen teil, an zwei angezeigten Demonstrationen in Ahaus beteiligten sich insgesamt rund 380 Menschen. Eine Versammlung in Duisburg fand mit 15 Teilnehmenden statt.

Die Polizei schützte das Recht auf friedliche Versammlungen. Diese verliefen störungsfrei.

Auf der Strecke kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen. Diese wurden, auch durch den Transport bei Nacht, so gering wie möglich gehalten.

Der Konvoi erreichte gegen 02 Uhr das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf bilanziert: "Ich danke den Einsatzkräften für ihr professionelles Handeln. Mein Dank gilt auch den friedlich Demonstrierenden, deren Versammlungen wir geschützt haben. Die Transporte sind für uns ein Marathon. Für unser Einsatzkonzept ist es ein gutes Zeichen, dass der erste Transport sicher sein Ziel erreicht hat."

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