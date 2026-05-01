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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Zweifamilienhaus - PM Nr. 2

Wilhelmsfeld (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6266576, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz vor 02:00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Zweifamilienhaus in der Jose-Rizal-Straße in Wilhelmsfeld. Ein Bewohner teilte über Notruf das Brandgeschehen mit, nachdem er sich selbst aus dem Haus gerettet hatte. Durch die alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Der Gebäudeschaden wurde auf ca. 500.000,- Euro geschätzt. Aufgrund des massiven Brandschadens an dem Gebäude war dieses nicht mehr bewohnbar und die vier Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Während den Löscharbeiten wurde der Bereich um den Brandort weiträumig abgesperrt. Der Bereich ist seit 04:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache durch den Brandspezialisten des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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