Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6266588, kam es am frühen Freitagmorgen kurz vor 05:00 Uhr im Bereich des Bahnhof Waldhof auf der Schienenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und im Gleisbereich der Deutschen Bahn auf dem Dach zum Liegen kam. Nach Abschluss der ...

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