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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim
RNK - Wohnungsbrand - PM Nr. 1

Dossenheim / RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bei einem Wohnungsbrand im Bereich der Bergstraße in Dossenheim. Weitere Informationen, insbesondere zu verletzten Personen, liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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