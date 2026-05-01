POL-MA: Dossenheim
RNK - Wohnungsbrand - PM Nr. 1
Dossenheim / RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bei einem Wohnungsbrand im Bereich der Bergstraße in Dossenheim. Weitere Informationen, insbesondere zu verletzten Personen, liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
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Thomas Schwemmle
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