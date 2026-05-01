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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim
RNK - Wohnungsbrand gelöscht - PM Nr. 2

Dossenheim / RNK (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Mittag gegen 12:30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Dossenheimer Bergstraße, mit dem eine starke Rauchentwicklung einherging. Beim Eintreffen der ersten Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Nord, stand die betreffende Wohnung in Brand. Teilweise hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits eigenständig verlassen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Bewohnerin durch die eingetroffene Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem verrauchten Anwesen verbracht. Parallel konnte die Feuerwehr den Wohnungsbrand rasch unter Kontrolle bringen und nachfolgend zügig löschen. Im Verlauf der Löscharbeiten wurden insgesamt drei Anwohner vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Nach erfolgter Untersuchung konnten diese unverletzt vor Ort entlassen werden. In der Brandwohnung hatte sich zuvor keine Person befunden. Die Brandwohnung sowie die angrenzenden Wohnungen durch sind durch das Brandgeschehen aktuell nicht bewohnbar. Die Anwohner werden durch die Gemeinde entsprechend versorgt. Die Brandursache und Höhe des Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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