PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zivilcourage endet in Körperverletzung - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Morgen des 01.05.2026 gegen 02:50 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz in Heidelberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier beteiligten Personen. Hierbei erlitt ein 24-jähriger Geschädigter einen Cut auf der rechten Wange sowie eine Schwellung des Jochbeins. Zuvor hatte der Geschädigte drei männliche Jugendliche dabei beobachtet, welche eine weibliche Person augenscheinlich verbal bedrängten. Aufgrund dieser Wahrnehmung mischte sich der Geschädigte in das Geschehen ein und forderte die Jugendlichen auf, ihr Verhalten einzustellen. Hieraus resultierte zunächst ein Wortgefecht zwischen den Jugendlichen und dem Geschädigten. Im Fortgang dieses verbalen Disputes wurde der Geschädigte durch die Jugendlichen unvermittelt mit Schläögen und Tritten tracktiert. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen zu Fuß, das vermeintliche weibliche Opfer entfernte sich während der Angriffshandlungen ebenfalls von der Örtlichkeit.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zu den Tätern bzw. zur Dame geben können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221-18570-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 08:14

    POL-MA: Mannheim-Neckarstad Ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW unterwegs

    Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag, den 01.05.2026 wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Citroen, durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Neckarstadt, in der Lahnstraße in Mannheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrer an, keinen Führerschein mit sich zu führen. Bei der polizeilichen Überprüfung der Angaben ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 14:45

    POL-MA: Dossenheim / RNK - Wohnungsbrand gelöscht - PM Nr. 2

    Dossenheim / RNK (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Mittag gegen 12:30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Dossenheimer Bergstraße, mit dem eine starke Rauchentwicklung einherging. Beim Eintreffen der ersten Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Nord, stand die betreffende Wohnung in Brand. Teilweise hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 14:24

    POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall, Mann durch Feuerwehr aus Pkw befreit.

    Mannheim (ots) - Gegen 13.00 Uhr ereigete sich in 68169 Mannheim, Mittelstraße / Bürgermeister-Fuchs-Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Pkw beteiligt waren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 35-jähriger mit seinem VW Passat die Bürgermeister-Fuchs-Straße in Richtung Dammstraße. An der Kreuzung Mittelstraße missachtete der Fahrzeugführer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren