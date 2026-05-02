Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zivilcourage endet in Körperverletzung - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Morgen des 01.05.2026 gegen 02:50 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz in Heidelberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier beteiligten Personen. Hierbei erlitt ein 24-jähriger Geschädigter einen Cut auf der rechten Wange sowie eine Schwellung des Jochbeins. Zuvor hatte der Geschädigte drei männliche Jugendliche dabei beobachtet, welche eine weibliche Person augenscheinlich verbal bedrängten. Aufgrund dieser Wahrnehmung mischte sich der Geschädigte in das Geschehen ein und forderte die Jugendlichen auf, ihr Verhalten einzustellen. Hieraus resultierte zunächst ein Wortgefecht zwischen den Jugendlichen und dem Geschädigten. Im Fortgang dieses verbalen Disputes wurde der Geschädigte durch die Jugendlichen unvermittelt mit Schläögen und Tritten tracktiert. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen zu Fuß, das vermeintliche weibliche Opfer entfernte sich während der Angriffshandlungen ebenfalls von der Örtlichkeit.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zu den Tätern bzw. zur Dame geben können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221-18570-0 aufzunehmen.

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