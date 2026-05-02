Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Heidelberg

Heidelberg (ots)

Am Freitag kam es gegen 02:50 Uhr in der Rohrbacher Straße zu einer Körperverletzung mittels dem Einsatz eines Reizgases. Vier männliche Geschädigte im Alter von jeweils 24 Jahren bewegten sich fußläufig vom Bismarckplatz kommend in Richtung Carr'e, als ihnen zwei bislang unbekannte männliche Personen entgegenkamen. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zog einer der Unbekannten ein Pfefferspray und sprühte dieses einem Geschädigten frontal ins Gesicht. Durch den entstandenen Sprühnebel wurden auch die drei weiteren Geschädigten verletzt. Der Tatverdächtigte sowie sein Begleiter flüchteten im Anschluss in Richtung Bismarckplatz. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Alle vier Geschädigten erlitten Verletzungen in Form von Augen- und Atemwegsreizungen. Zwei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein nahegelegens Krankenhaus verbracht werden. Zu den Tätern liegen derzeit keine näheren Beschreibungen vor.

Zeugen, die sachliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-18570 zu melden.

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