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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM 2

Hockenheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 14:31 Uhr auf der K 4250 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere beteiligte Fahrzeuge gemeldet wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6267023).

Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Auf dem Motorrad befanden sich zwei Personen, welche nach jetzigem Stand aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen jeweils mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert wurden. Derzeit wird von lebensgefährlichen Verletzungen ausgegangen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Vollsperrung auf der K 4250 wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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