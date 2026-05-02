POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM 1
Hockenheim (ots)
Aktuell kommt es in Hockenheim im Bereich der K 4250 (Herrenteich) aufgrund eines Unfalls zwischen mehreren Fahrzeugen zu Beeinträchtigungen, die Straße ist derzeit voll gesperrt. Rettungsdienste und Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
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