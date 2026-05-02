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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM 1

Hockenheim (ots)

Aktuell kommt es in Hockenheim im Bereich der K 4250 (Herrenteich) aufgrund eines Unfalls zwischen mehreren Fahrzeugen zu Beeinträchtigungen, die Straße ist derzeit voll gesperrt. Rettungsdienste und Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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