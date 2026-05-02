POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM 1

Heidelberg (ots) - Am frühen Morgen des 01.05.2026 gegen 02:50 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz in Heidelberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier beteiligten Personen. Hierbei erlitt ein 24-jähriger Geschädigter einen Cut auf der rechten Wange sowie eine Schwellung des Jochbeins. Zuvor hatte der Geschädigte drei männliche Jugendliche dabei ...

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