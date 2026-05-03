Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter raubt Halskette im unteren Luisenpark - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagabend kam es im unteren Luisenpark zu einem Raubdelikt, bei dem ein bislang unbekannter Täter einem Fußgänger eine Goldkette entriss. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Geschädigte gegen 18:00 Uhr zu Fuß im Bereich des Parkeingangs an der Ecke Goethestraße unterwegs. Kurz vor der dortigen Unterführung wurde er von einem Mann auf Deutsch angesprochen. Da der Geschädigte aufgrund einer Sprachbarriere nicht verstand, was der Unbekannte ihn fragte und dies signalisieren wollte, griff dieser sofort an: Er schlug dem Mann mit der flachen Hand gegen den Brustkorb und versuchte, ihn zu Fall zu bringen.

Im Zuge des anschließenden Gerangels riss der Täter seinem Opfer eine Halskette im Wert von etwa 300 Euro vom Hals und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Kopernikusstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Größe: ca. 170 cm groß

- Alter: ca. 20 Jahre alt

- Erscheinungsbild: athletische Statur, heller Hauttyp, auffallend rundes, kindliches Gesicht

- Haare: dunkel

- Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze kurze Sporthose, weiße Sportschuhe

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter im Bereich des Luisenparks oder der Kopernikusstraße geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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