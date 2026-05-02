Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen - zwei Personen lebensgefährlich verletzt PM 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 14:31 Uhr auf der K 4250 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 66-jähriger PKW-Führer mit seinem Hyundai die K4250 aus Richtung Speyer in Fahrtrichtung Ketsch. In Höhe Herrenteich übersah der Mann aus bislang unbekannter Ursache ein vor ihm befindliches, dreirädriges Kraftfahrzeug und fuhr diesem ins Heck. Der 61-jährige Lenker des Dreiradrollers und seine 52-jährige Sozia wurden durch die Wucht des Aufpralls nach vorne katapultiert und stürzen zu Boden. Die beiden Unfallgeschädigten erlitten bei dem Unfallgeschehen lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die unfallbeteiligten Kraftfahrzeuge wurden zwecks späterer Begutachtung abgeschleppt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, am Dreiradroller in Höhe von 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Abschleppmaßnahmen musste die K 4250 in beide Fahrtrichtungen bis 20.31 Uhr komplett gesperrt werden.

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