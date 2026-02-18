Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Pkw - die Polizei bittet um Mithilfe (0016426/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstag, dem 20.01.2026, gegen 10:45 Uhr kam es in der Straße des Friedens zu einer versuchten Sachbeschädigung an einem fahrenden Pkw. Laut Zeugenaussagen konnte ein 30-Jähriger dabei beobachtet werden, wie dieser auf der Straße mehrmals gegen die Fahrertür eines weißen Autos trat. Aufgrund dessen musste der bislang unbekannte Fahrer die Fahrt unterbrechen. Die Polizei bittet den Geschädigten und Fahrzeugführer des weißen Pkw, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell