Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Harderhook;

Unfallzeit: 05.02.2026, zwischen 13.20 Uhr und 22.10 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Straße Harderhook in Bocholt. Ein Pkw war Donnerstag zwischen 13.20 Uhr und 22.10 Uhr am Straßenrand der Straße Harderhook geparkt worden. Als die Nutzerin zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schäden erstrecken sich vom linken Außenspiegel bis zum hinteren Radkasten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Sattelzug mit Auflieger beim Abbiegen auf ein angrenzendes Grundstück mit dem geparkten Pkw kollidiert sein. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ob der Zusammenstoß bemerkt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem beteiligten Sattelzug geben können, sich bei der Kreispolizeibehörde Borken zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Telefonnummer (02871) 2990 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell