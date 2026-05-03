Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Toilette führt zu größerem Feuerwehreinsatz

Wiesloch (ots)

In Wiesloch kam es in der Straße im unteren Wald am Samstag gegen 16:20 Uhr zu einem Brand in einer Toilettenanlage einer großen Lagerhalle. Die freiwilligen Feuerwehren aus Wiesloch und Frauenweiler konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte glücklicherweise verhindert werden. Der Schaden wird dennoch auf ca. 50.000 Euro beziffert. Hintergründe zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Die Spezialisten des Polizeireviers Wiesloch, die dortigen Brandermittler, haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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