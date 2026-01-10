Polizeipräsidium Ravensburg

Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr, wurde in einem Wohnhaus im Schornreuteweg ein Wohnungseinbruch verübt. Der oder die unbekannten Täter nutzten ein Betonrohr, um die Balkontüre des Wohnhauses aufzubrechen und drangen dann in das Haus ein. Sämtliche Räume wurden durchwühlt und ein mittlerer 3-stelliger Geldbetrag sowie mehrere hochwertige Schmuckstücke entwendet. Die Polizei Ravensburg leitete umgehend umfassende Fahndungsmaßnahmen ein, welche aber erfolglos blieben. Zur Absuche wurde auch ein Diensthund eingesetzt. Die Polizei Ravensburg bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Schornreutewegs in Ravensburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 803-3333 beim Polizeirevier in Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der B465 bei Leutkirch im Allgäu

Bereits am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 465 an der Abbiegung nach Riedlings, zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise nicht zu schwerwiegenden Personenschäden führte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der einen weißen Audi fuhr, befuhr die B465 von Bad Wurzach in Richtung Leutkirch. Als er auf Höhe der Einmündung von Riedlings zwei Fahrzeuge überholte, die links abbiegen wollten. Dieses riskante Fahrmanöver führte zu einer gefährlichen Situation, als eine 22-jährige Skoda-Fahrerin, die von Leutkirch nach Bad Wurzach unterwegs war, durch eine Vollbremsung nur knapp einer Kollision mit dem Audi entging. Hinter dem Skoda fuhr eine 19-jährige Fahrerin eines BMW, die aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Skoda auffuhr. Der Unfall verursachte einen Sachschaden am Skoda von etwa 1000.- Euro. Am BMW wurde ein Sachschaden von etwa 100.- Euro festgestellt. Der Fahrer des weißen Audi entfernte sich unmittelbar nach dem Vorfall von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeugführer und bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 zu melden.

