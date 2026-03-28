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Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (HL) - Am Samstag (28.03.2026) kam es gegen 11:30 Uhr an der Einmündung Schloßstraße/Holter Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Demnach befuhr ein 20-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit seinem BMW die Schloßstraße aus Richtung Schloß Holte-Stukenbrock in Richtung Kaunitz, als er in Höhe der Holter Straße auf den dortigen Grünstreifen geriet. Beim Versuch gegenzulenken, geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Tesla eines 51-jährigen Verlers. Eine nachfolgende 23-jährige Frau aus Verl versuchte ihren Ford abzubremsen, konnte aber dem Tesla nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Hindernis auf. Der 20-jährige, sowie der 51-jährige und seine 52-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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