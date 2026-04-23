Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Baustellenfahrzeug - drei Verletzte Personen

Schlotheim (ots)

Aufgrund von Bauarbeiten auf der Bundesstraße 249 im Bereich des Abzweigs nach Bad Langensalza, zwischen Schlotheim und Rockensußra, wurde die Baustelle mit einem Schilderwagen abgesichert. Ein Autofahrer erkannte am Donnerstag gegen 10 Uhr diesen vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht rechtzeitig und fuhr auf diesen auf.

In Folge der Kollision wurden insgesamt drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und medizinisch versorgt. Alle Personen wurden in Klinken gebracht und behandelt. Nachdem der Abschleppdienste die erheblich beschädigten Fahrzeuge geborgen hatten, konnte die Fahrbahn gegen 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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