Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Gegen kurz nach 7:30 Uhr ereignete sich auf der A 5 in südlicher Richtung, zwischen dem Kreuz Weinheim und der Ausfahrt Hirschberg, ein Verkehrsunfall, an dem ein LKW und mehrere Autos beteiligt waren.

Zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Aufgrund des Unfalls kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

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